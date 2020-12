Wertheim: Ein Jahr nach Mauereinsturz - Prozessbeginn

Vor gut einem Jahr sind in Wertheim im Main-Tauber-Kreis Teile einer historischen Mauer eingestürzt. Am Dienstagvormittag beginnt vor dem Landgericht in Mosbach der Prozess. Es geht um Schadenersatz in Höhe von 150.000 Euro. Ein Gutachter hatte die Brücke im Dezember 2019 kurz vor dem Einsturz begutachtet, nachdem es vorher stark geregnet hatte. Trotzdem bescheinigte er nach Angaben der Stadt, dass eine Absperrung nicht nötig sei. Tatsächlich war dann wenig später, am 17. Dezember 2019, ein zehn Meter langer Abschnitt der acht Meter hohen, an einem Fußweg gelegenen Mauer zusammengebrochen. Es gab keine Verletzten. Ein Haus in der Nähe musste sicherheitshalber geräumt werden. Ein Geologe hatte damals direkt im Anschluss erklärt, der Einsturz sei nicht vorhersehbar gewesen.