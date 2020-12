Ochsenfurt: Zulassungsstelle wieder geöffnet

Die Zulassungsstelle in Ochsenfurt ist ab Dienstag wieder geöffnet. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Wer bereits einen Termin vereinbart hat, kann diesen wahrnehmen. Neue Termine können telefonisch unter 0931/8003-5028 vereinbart werden. Die Zulassungsstelle in der Kellereistraße 8 hatte bereits vor Weihnachten wegen eines Corona-Falls schließen müssen. Inzwischen sind alle Mitarbeiter negativ getestet worden und der Betrieb kann wieder aufgenommen werden. An Silvester, Neujahr und Dreikönig sind alle Bereiche des Landratsamtes Würzburg geschlossen.