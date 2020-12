Fußball: Kickers verpflichten Stefan Maierhofer

Die Würzburger Kickers vermelden kurz vor Jahresende einen namhaften Neuzugang: Stefan Maierhofer kommt an den Dallenberg. Der 38-jährige Mittelstürmer stand zuletzt beim FC FLYERALAM Admira im österreichischen Mödling unter Vertrag. In der Liste seiner Ex-Vereine finden sich zahlreiche namhafte Clubs – darunter der FC Bayern, MSV Duisburg, Red Bull Salzburg, Rapid Wien und die Wolverhampton Wanderers. Außerdem spielte er 19 Mal für die österreichische Nationalmannschaft. Mit seinen 2,02 Metern Größe ist Maierhofer eine Erscheinung auf dem Platz – er trägt den Spitznamen „Major“. Maierhofer sei trotz seines Alters von 38 Jahren topfit, so Kickers-Sportvorstand Sebastian Schuppan. Weiter bezeichnet er den Neuzugang als „positiv Verrückten“, der richtig Bock auf die Aufgabe habe.