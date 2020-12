Main-Spessart: Landkreis unterschreitet 200-er-Inzidenz

Die Corona-Pandemie verlangsamt sich in Main-Spessart. Der Landkreis hat die 200-er-Marke unterschritten. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei rund 170 - trotzdem weiter der höchste Wert in Mainfranken. Die niedrigste Inzidenz in der Region und auch in ganz Bayern hat weiter der Landkreis Würzburg. Sie beträgt laut RKI 55,5 und liegt damit jetzt noch deutlicher vor anderen Regionen in Bayern. In der Stadt Würzburg ist die 7-Tage-Inzidenz mit 101 im Vergleich zum Montag gesunken. In Kitzingen liegt die Inzidenz bei rund 100.