Binsbach: Mann entführt Nachbarshund

Eine Hundeentführung in Binsbach im Landkreis Main-Spessart zieht jetzt mehrere Anzeigen nach sich. Am frühen Montagnachmittag hatte ein Mann zunächst seinen Hund gesucht. Erst am späten Nachmittag hörte er dann das Bellen seines Hundes aus dem Nachbarhaus. Die Hundebesitzer riefen die Polizei, um ihr Tier zurückzubekommen. Bevor die Beamten aber vor Ort waren, kam der 60-jährige Nachbar mit dem Hund in Freie. Dort kam es zu einer Rempelei zwischen dem Nachbarn und den Hundebesitzern. Wie die Polizei bestätigt hatte der Nachbar den Hund offenbar vom Nachbargrundstück entführt. Den 60-jährigen Nachbarn erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl, Beleidigung und möglicherweise auch Körperverletzung.