Unterfranken: Missbrauchs-Kommission soll bald Arbeit aufnehmen

Im Bistum Würzburg soll schon sehr bald eine Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der Kirche die Arbeit aufnehmen. Damit setzt das Bistum eine Zielvorgabe der deutschen Bischöfe fristgerecht um. Die Vorbereitungen zur Errichtung der Aufarbeitungskommission seien abgeschlossen, so ein Bistums-Sprecher gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Kommission besteht aus zwei Betroffenen, vier Experten aus Wirtschaft, Fachpraxis, Justiz und öffentlicher Verwaltung, sowie einem Vertreter der Kirche. Die genauen Mitglieder sollen erst später bekanntgegeben werden. Die deutschen Bischöfe hatten im Frühjahr beschlossen solche Kommissionen in allen Bistümern einzurichten. In Bayern sollen sie zum Jahreswechsel die Arbeit aufnehmen – noch nicht alle Bistümer sind aber tatsächlich so weit.