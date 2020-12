Main-Spessart: Inzidenz weiter am Sinken

Die Corona-Pandemie verlangsamt sich im Landkreis Main-Spessart weiter. Das zeigt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz, die weiter im Sinkflug ist. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge liegt sie am Mittwoch bei etwa 145 – nochmals viel niedriger als am Vortag. Das ist trotzdem aber höher als die Werte in Würzburg Stadt und Landkreis und Kitzingen. Auch gibt es weiter viele Corona-Todesfälle in Main-Spessart. Am Dienstag wurden neun weitere Personen gemeldet, die mit oder an dem Virus starben. So sieht es im Rest Mainfrankens aus: Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz in Bayern hat weiter der Landkreis Würzburg. Sie liegt bei rund 54. Direkt danach folgt jetzt der Landkreis Kitzingen mit einer Inzidenz von rund 63. Sie ist im Vergleich zum Vortag laut RKI stark gesunken. Auch in der Stadt Würzburg ist die Inzidenz gesunken. Sie liegt dem RKI zufolge jetzt bei 87.