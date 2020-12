Frammersbach: Verkehrsunfall mit verletzter Frau

Bei einem Auffahrunfall ist in Frammersbach am Dienstagnachmittag eine Frau verletzt worden. Sie war mit ihrem Peugeot auf der Kreisstraße kurz vor Habichsthal unterwegs. Dort kam ihr ein Fahrzeug entgegen, das in einer langgezogenen Rechtskurve beinahe auf ihre Spur kam. Die 55-Jährige bremste stark ab, um einen Crash zu verhindern. Das bemerkte ein 65-Jährige, der hinter ihr fuhr, zu spät. Er fuhr auf. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher hat die Polizei. Ob er den Unfall bemerkt hat, sollen Ermittlungen zeigen.