Marktheidenfeld: Verstöße gegen Ausgangssperre

Wegen der Ausgangssperre in Bayern muss eigentlich aktuell jeder ab 21 Uhr zu Hause sein. Am Dienstagabend haben sich abends trotzdem zehn Personen hinter dem Rathaus in Marktheidenfeld getroffen. Laut Polizei waren die Beteiligten zwischen 16 und 26 Jahre alt und teilweise alkoholisiert. Gegen alle werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem wurde gegen einen 21-Jährigen Anzeige erstattet, weil er bei der Kontrolle falsche Personalien angab. Die Beamten verwiesen alle Anwesenden des Platzes.