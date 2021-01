Fußball: Kickers starten mit Englischer Woche ins Jahr

Gleich zu Beginn des neuen Jahres kämpfen die Würzburger Kickers um wichtige Punkte. Das Tabellenschlusslicht der 2. Bundesliga empfängt am Samstagnachmittag den Karlsruher SC. Es ist der Auftakt zu einer Serie von drei Spielen in sieben Tagen. Die Kickers wollen nun gegen den Tabellen-Vierzehnten die Trendwende schaffen. Aktuell haben sie sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Kickers konnten bislang erst einen einzigen Saisonsieg einfahren. Die Winterpause war für die Rothosen nur kurz: Bereits seit Sonntag befinden sie sich wieder im Training. Anstoß zwischen den Kickers und dem KSC in der Flyeralarm Arena ist am Samstag um 13 Uhr. Wir übertragen das Spiel live in Einblendungen.