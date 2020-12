Mainfranken: Mehr Neuinfektionen als in vergangenen Tagen

Das Robert-Koch-Institut meldet aus der Region am Donnerstag von fast überall mehr Neuinfektionen als in den vergangenen Tagen. Die 7-Tage-Inzidenzen sind in Würzburg Stadt und Landkreis, Kitzingen, Main-Spessart und dem Landkreis Schweinfurt gestiegen. Ausschließlich in der Stadt Schweinfurt ist die Inzidenz gesunken. Die Entwicklung kann an Nachmeldungen der Gesundheitsämter und Kontakten an Weihnachten liegen, Experten hatten diese vorhergesagt. Trotzdem bleibt der Landkreis Würzburg mit einer Inzidenz von rund 60 weiter Spitzenreiter in Bayern. Dort breitet sich die Corona-Pandemie langsamer aus als in allen anderen bayerischen Regionen. Im Landkreis-Main-Spessart ist die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag etwas nach oben gegangen. Sie liegt nun bei rund 158. Das ist aber trotzdem weiter der höchste Wert in Mainfranken. In Würzburg Stadt liegt die Inzidenz bei etwa 96, im Landkreis Kitzingen bei rund 89.