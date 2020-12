Ein Paketbote hat am Mittwochmittag einen Rentner in Landkreis Main-Spessart angefahren. Der 35-Jährige fuhr in Rechtenbach rückwärts als er den Senior trotz Blick in die Rückfahrkamera übersah. Der 83-jährige fiel zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen an Schulter und Hüfte zu. Er kam ins Krankenhaus. Wie schwer er verletzt ist, ist unklar. Am Auto entstand kein Schaden.