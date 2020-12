Zwei Männer sind in Kitzingen am Mittwochabend mit Gabeln aufeinander losgegangen. Die 25- und 20-Jährigen waren zuvor in Streit geraten. Warum ist unklar. Zunächst flogen die Fäuste und es kam zu körperlicher Gewalt. Schlussendlich stachen die Männer auch Gabeln aufeinander ein. Beide wurden jeweils leicht verletzt. Einer der Männer musste die Nacht hinter Gittern verbringen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung