Die Polizei hat in Estenfeld am Mittwochmittag einen Mann geschnappt, die mit 2,7 Promille Auto gefahren ist. Zuvor hatte eine Passantin ihn beobachtet – er stand torkelnd neben seinem SUV auf einem Feldweg an der B19. Dann stieg er ein und fuhr weg. Daheim trafen die Beamten den 49-Jährigen an. Ein Alkoholtest ergab die 2,7 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.