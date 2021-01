Ochsenfurt: Neuer „Christoph 18“ für modernere Luftrettung

In Ochsenfurt ist ab sofort ein neuer Rettungshubschrauber „Christoph 18“ stationiert. Zwischen Weihnachten und Silvester wurde die neue Maschine vom Typ Airbus EC 135 P3 an der Mainklink stationiert. Äußerlich ist er nur bei genauem Hinsehen vom bisherigen Hubschrauber zu unterscheiden. Die Maschine ist nun aber mit modernster Technik ausgestattet und die Sicherheitssysteme wurden nochmals verbessert, so Stationsleiter Christian Stangl. Der bisherige Ochsenfurter Hubschrauber wird künftig an einer anderen ADAC-Luftrettungsstation zum Einsatz kommen. Christoph 18 in Ochsenfurt ist der bayerische Rettungshubschrauber mit den meisten Einsätzen – rund 2.000 sind es pro Jahr. Auch bundesweit fliegt der „gelbe Engel“ damit ganz vorne mit.