A3 / Wiesentheid: LKW im Baustellenbereich umgestürzt - Lange Bergung

Ein umgestürzter LKW sorgt seit Samstagmorgen für eine Vollsperrung der A3 in Richtung Nürnberg. Wie die Polizei erklärte stürzte der LKW im Baustellenbereich zwischen Wiesentheid und Geiselwind aus noch ungeklärter Ursache um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der LKW mit rund 27 Tonnen Stückgut muss nun von Hand entladen werden. Die Polizei rechnet mit Bergungsarbeiten weit in den Nachmittag. Auch in Fahrtrichtung Würzburg kommt es zu Behinderungen, da das Führerhaus des Lasters auf die Gegenfahrbahn ragt.