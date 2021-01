Basketball: s.Oliver empfängt Crailsheim Merlins

Für s.Oliver Würzburg geht es in der Basketball Bundesliga ins neue Jahr. Am Sonntagnachmittag empfangen die Würzburger die Crailsheim Merlins in der s.Oliver Arena. Die Gäste aus Baden-Württemberg sind derzeit Tabellenzweiter und haben nur eine Niederlage kassiert. Für die Würzburger ist der Vorsatz für das neue Jahr klar: Die Negativserie in eigener Halle soll beendet werden. s.Oliver wartet in dieser Saion nämlich noch auf den ersten Heimsieg. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Die Partie wird bei Magenta Sport übertragen.