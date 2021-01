Fußball: Kickers leihen Stürmer vom SC Freiburg aus

Die Würzburger Kickers haben sich in der Offensive verstärkt. Auf Leihbasis wechselt Marvin Pieringer vom SC Freiburg bis zum Saisonende zu den Rothosen. Der 21-Jährige hat in der laufenden Spielzeit für die U23 des SC Freiburg in 14 Spielen zwölf Tore erzielt. Der Wechsel zu den Rothosen sei der nächste Schritt in seiner Karriere, so Pieringer. Er möchte sich in der 2. Bundesliga durchsetzen und Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Cheftrainer Bernhard Trares freut sich über seinen Neuzugang: Marvin sei ein hochveranlagter Spieler, der bestens ausgebildet wurde. Er bringe Wucht, Wendigkeit und Athletik in das Angriffsspiel. Bereits am Sonntag steigt der 21-Jährige ins Mannschaftstraining ein und könnte schon am Mittwoch beim kommenden Heimspiel gegen den FC St. Pauli sein Debüt geben.