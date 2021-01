Mainfranken: Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln am Wochenende

Erneut hat die Polizei am Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Meist hätten sich die Personen nicht an die nächtliche Ausgangssperre und die Kontaktbeschränkungen gehalten. Verstöße gab es unter anderem in Zellingen, Karlburg, Lohr, Kitzingen, Rüdenhausen und Würzburg. Rund 20 Personen trafen die Beamten dort insgesamt an, die sich nicht an die Corona-Regeln hielten. Anzeigen wurden erstattet. Aktuell dürfen sich maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Ab 21 Uhr gilt die nächtliche Ausgangssperre.