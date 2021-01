Mainfranken: Corona – Drei weitere Todesfälle in Würzburg

Das Coronavirus hat in Mainfranken weitere Menschenleben gefordert. Verstorben sind über die Feiertage drei Senioren aus Würzburg. Alle drei waren mehrfach vorerkrankt. Das hat das Gesundheitsamt aus Würzburg gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten steigt in der Stadt damit auf 71. Unterdessen liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) in Würzburg Stadt bei 94,6, im Landkreis bei 62,8. Im Landkreis Kitzingen liegt der Inzidenzwert bei 70,2, im Landkreis Main-Spessart bei 144,3. Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz in Schweinfurt Stadt bei 108,6, im Landkreis bei 133,4.