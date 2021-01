Frickenhausen: Einbruch in ehemalige Grundschule

Ein Unbekannter ist am Wochenende in die ehemalige Grundschule in Frickenhausen eingebrochen. Der Einbruch erfolgte im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen. Mit einem Stein zerschlug der Unbekannte eine Fensterscheibe und drang so in das Gebäude ein. Weiter kam der Einbrecher nicht: Auch bei dem Versuch die Außentür eines Seiteneingangs zu öffnen, scheiterte der Unbekannte. Der Einbrecher floh ohne Beute. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, Tel. 09331/8741-130.