Basketball: s.Oliver verliert gegen Crailsheim Merlins

Knappe Niederlage gegen den Tabellenzweiten. Am Sonntagnachmittag haben die Basketballer von s.Oliver Würzburg in der Basketball Bundesliga am Ende etwas unglücklich gegen die Crailsheim Merlins mit 80:86 verloren. Zur Pause lag das Team von Denis Wucherer knapp mit vier Zählern zurück. Mitte des vierten Viertels war der Rückstand auf 15 Zähler angestiegen. Die Baskets kämpften sich aber zurück und glichen zwei Minuten vor dem Ende sogar aus, gaben aber durch eigene Fehler den möglichen Sieg etwas unglücklich aus der Hand. Damit bleibt den Würzburgern weiterhin ihr erster Heimsieg in dieser Saison verwehrt. Kommenden Samstag werden die Baskets wieder gefordert: Dann treffen sie auf die Telekom Baskets aus Bonn. Anpfiff ist um 20:30 in Bonn.