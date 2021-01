Mainfranken: Menschen stürmen zum Wintersport in die Rhön

Die Mainfranken haben sich am Wochenende zu Hauf auf den Weg in die Rhön gemacht, um dort Ski oder Schlitten zu fahren. Die Polizei in Unterfranken hatte deshalb alle Hände voll zu tun, um das teilweise vorhandene Parkplatzchaos in den Griff zu bekommen. Das hat sie auf Nachfrage mitgeteilt. Ob es auch zu Verstößen gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen oder die Ausgangssperre kam, konnte noch nicht mitgeteilt werden. Die zuständigen Bergwachten hatten die Menschen wegen des Besucheransturms am Wochenende dazu aufgerufen, sich an die Corona-Regeln zu halten.