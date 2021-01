Kitzingen: Corona - Landkreis überschreitet wieder 100-er-Inzidenz

Die Corona-Pandemie verschnellert sich offenbar im Landkreis Kitzingen. Die 7-Tage-Inzidenz hat am Montag die Marke von 100 wieder überschritten – sie legt nun bei etwa 106. So hoch lag sie letztmals vor rund einer Woche. Grund sind viele gemeldete Neuinfektionen. Seit Sonntag sind laut Robert-Koch-Institut 35 hinzugekommen – auch ein Todesfall. Im Rest Mainfrankens haben sich die 7-Tage-Inzidenzen nur leicht verändert – sowohl ins Positive als auch ins Negative. Die Gesundheitsämter meldeten über die Feiertage und den Jahreswechsel verzögert ihre Daten an das Robert-Koch-Institut. Konkrete Aussagen zur langfristigen Pandemie-Entwicklung sind deshalb derzeit nicht möglich. Das Pandemie-Geschehen: Der Landkreis Würzburg hat nicht mehr die niedrigste 7-Tage-Inzidenz Bayerns. Sie liegt mit rund 66 jetzt auf Platz 6 im Bayern-Ranking. Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Würzburg ist weiter höher. Sie beträgt etwa 85. Im Landkreis Main-Spessart pendelt die Inzidenz seit Tagen um die 150 – nun liegt sie bei rund 130.