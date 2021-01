Die Polizei in Kitzingen ermittelt, nachdem Giftköder hinter dem Marshall-Heights-Ring gefunden worden sind. Eine Frau entdeckte sie am Neujahrstag als sie mit ihren drei Hunden spazieren war. Es handelt sich laut Polizei um blaues Rattengift, das in einzelnen Leberwurststückchen versteckt war. Die Frau konnte ihre Hunde noch rechtzeitig davon abhalten, davon zu essen. Eine toxologische Untersuchung soll weitere Erkenntnisse bringen. Hinweise nimmt die Polizei unter 09321-1410 entgegen.