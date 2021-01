Werneck: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Ein 27-Jähriger hat sich am späten Sonntagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Streife wollte den Mann aus Polen gegen 22 Uhr bei Werneck kontrollieren. Der Mann gab mit seinem Audi jedoch Gas und versuchte die Polizei abzuschütteln. Dazu fuhr er auf die A7. Mehrere Streifen waren am Ende hinter dem Wagen her und konnten ihn an der Schraudenbachtalbrücke stoppen. Dort fand sich schnell der Grund für die Flucht: Der Mann hatte Drogen im Auto dabei, zudem hatten er und sein Beifahrer auch selbst welche genommen. Die beiden Männer durften nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder weiter. Das Auto hat die Polizei aber erstmal einbehalten.