Würzburg: Frau angegriffen und leicht verletzt

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend eine Frau in der Würzburger Innenstadt angegriffen und leicht verletzt. Die 42-Jährige war in der Beethovenstraße unterwegs – auf Höhe der Fußgängerampel am Stadtring griff sie der Unbekannte plötzlich von hinten an. Beide stürzten zu Boden, weil sich die Frau wehrte, rannte der Angreifer davon. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1 Meter 90 groß mit schlanker Figur. Er hatte schwarze, wellige nackenlange Haare, dunkle Hautfarbe und war mit einer blauen Winterjacke und blauer Einwegatemschutzmaske bekleidet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.