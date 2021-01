Unterfranken: Polizei empfiehlt auf Winterausflüge zu verzichten

Am Wochenende war die Rhön voll mit Winter-Ausflüglern – die Polizei in Unterfranken appelliert nun an die Bevölkerung: Jeder solle sich fragen, ob es wirklich nötig sei in eine Region zu fahren, in die aktuell sehr viele wollen. Hintergrund sind aber weniger Bedenken wegen der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Polizei musste am Wochenende vor allem wegen Verkehrsproblemen in der Rhön eingreifen. So waren Parkplätze überfüllt und teilweise wurden Autos an Landstraßen gefährlich in Kurvenbereichen geparkt. Die Polizei Bad Neustadt war auch an den vollen Rodelhängen unterwegs, dabei wurden keine Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Meist seien Familien unterwegs gewesen, hätten Abstand gehalten und seien nach dem Schlittenfahren dann wieder nach Hause gefahren.