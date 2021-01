Kürnach: Einbruch mit insgesamt 150.000 Euro Schaden

Die Kripo sucht nach Zeugen nachdem in der Nacht zum Donnerstag in einen Autohandel in Kürnach im Landkreis Würzburg eingebrochen worden ist. Der Einbruch wurde jetzt bekannt. Die unbekannten Täter machten Beute im Wert von rund 80.000 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von 70.000 Euro. Die Täter hatten sich über einen Zaun Zugang zu dem Firmengelände am Wachtelberg verschafft. Dort machten sie sich an rund 40 hochwertigen Autos zu schaffen. Sie schlugen von diesen unter anderem die Seitenscheiben ein, um Teile wie Navis, Airbags oder Lenkräder auszubauen. Hinweise nimmt die Kripo unter 0931/457-1732 entgegen.