B8/Waldbüttelbrunn: Schwerstverletzter bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall zwischen Waldbüttelbrunn und Höchberg ist am Montagmorgen ein Mann schwerstverletzt worden, eine Frau kam mit leichten Verletzungen davon. Der 51-Jährige war mit seinem Mazda auf der B8 aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Die Autos krachten frontal zusammen und verhakten sich in der Leitplanke. Der 51-Jährige Unfallverursacher wurde eingeklemmt und schwerstverletzt. Der Sachschaden an beiden Autos beträgt ca. 16.000 Euro.