Fußball: Kickers verpflichten Martin Hasek für das Mittelfeld

Die Würzburger Kickers verstärken sich weiter. Mit sofortiger Wirkung wechselt der 25-jährige Offensivspieler Martin Hasek an den Dallenberg. Der Tscheche war zuletzt vereinslos, zuvor hatte er für Bohemians und Sparta Prag gespielt. Er hatte bereits schon seit mehreren Tagen mit der Mannschaft der Kickers trainiert und ist sofort spielberechtigt. Er könnte also schon am Mittwochabend in der Partie gegen Sankt Pauli zum Einsatz kommen. Kickers-Trainer Bernhard Trares beschreibt Hasek als dynamischen, kreativen und technisch versierten Mittelfeldspieler.