Sie hatten es auf Bargeld abgesehen: Unbekannte sind am Montagabend in ein Weingut in Homburg eingebrochen. Offenbar stiegen sie zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in die Vinothek in der Maintalstraße ein. Die Täter erbeuteten insgesamt 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.