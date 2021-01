Ochsenfurt: Autofahrer fährt 29-Jährige an und flüchtet

Eine 29-Jährge ist am Dienstagnachmittag in Ochsenfurt von einem Auto erfasst worden. Die Frau war mit ihrem Kinderwagen in der Nähe des Bahnhofs auf dem Gehweg unterwegs, als ein Autofahrer rückwärts in eine Einfahrt fahren wollte, um zu wenden. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Autofahrer, ohne sich weiter um die 29-Jährige zu kümmern. Sie musste leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Der Unbekannte fuhr einen dunklen Kombi. Der Fahrer und seine Beifahrerin waren ca. 70-80 Jahre alt.