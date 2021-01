Er griff nach einem Küchenmesser und bedrohte seinen 21-jährigen Kontrahenten – am Dienstagabend ist ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern in Schraudenbach eskaliert. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei eintraf, zeigte sich der 40-jährige Angreifer uneinsichtig und aggressiv. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.