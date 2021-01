Würzburg: Auto-Korso von Kritikern der Corona-Regeln

Eine Auto-Demo von Kritikern der Corona-Maßnahmen hat es am Sonntagnachmittag in Würzburg gegeben. Organisator waren die "Freiheitsboten Würzburg". Mit 35 Fahrzeugen und Lautsprecherdurchsagen fuhren sie durch verschiedene Stadtteile. Die Polizei war mit dabei und beschrieb die Demo im Nachgang als friedlich. Gegen mehrere Personen wurden aber Bußgeldverfahren eingeleitet, weil sie sich nicht an die Corona-Regeln hielten. Einen Autokorso der Organisation gab es in Würzburg bereits vor etwa zweieinhalb Wochen.