Würzburg: Kickers spielen unentschieden gegen St. Pauli

Im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga konnten sich die Würzburger Kickers gegen St. Pauli am Sonntagabend nicht durchsetzen. Am Ende hieß es 1:1 unentschieden. Den Treffer für die Rothosen hatte Neuzugang Marvin Pieringer nach neun Minuten per Elfmeter erzielt. Nach einer roten Karte für die Gegner, spielten die Kickers seit dem Ende der ersten Halbzeit in Überzahl. Trotzdem konnten sie einen Anschlusstreffer von St. Pauli in der 57. Minute nicht verhindern. Die Kickers bleiben auf dem letzten Platz der 2. Fußball-Bundesliga. Ihr nächstes Spiel steht am Samstag gegen VFL Osnabrück an.