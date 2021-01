Ochsenfurt: Mutmaßliche Drogendealer in Haft

Ein Joint auf dem Weg zur Arbeit hat zwei mutmaßliche Drogendealer in Ochsenfurt auffliegen lassen. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten wurde ein 36-jähriger in der Nacht zum Dienstag auf dem Weg zur Arbeit kontrolliert. Dabei rauchte er einen Joint. Im Zuge der weiteren Ermittlungen durchsuchte die Polizei seine Wohnung. Dort fand die Polizei rund ein Kilogramm Haschisch, 500 Gramm Amphetamin, 300 Gramm Marihuana sowie Ecstasy- und andere Tabletten. Zudem hatten der 36-Jährige und sein 29-jähriger Mitbewohner Schreckschuss- und Stichwaffen in der Wohnung. Sie wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft an.