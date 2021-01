Fußball: Kickers wollen in Osnabrück endlich zweiten Saisonsieg

Kommen die Würzburger Kickers in der Zweiten Bundesliga endlich in Tritt? Das 1:1 am Mittwoch gegen St. Pauli war immerhin spielerisch deutlich besser als zuletzt. Um vom letzten Tabellenplatz wegzukommen und den Abstand zu den anderen Teams zu verkürzen hat das Unentschieden freilich wenig geholfen. Am Samstag nehmen die Kickers den nächsten Anlauf, um endlich den zweiten Saisonsieg zu feiern: Sie treten auswärts beim VfL Osnabrück an. Die Norddeutschen stehen im oberen Tabellenmittelfeld. Anpfiff am Samstagnachmittag ist um 13 Uhr.