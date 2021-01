Würzburg: 100.000 Corona-Tests durchgeführt

In Stadt und Landkreis Würzburg sind mittlerweile 100.000 Corona-Tests durchgeführt worden. Das teilt das Landratsamt mit. Mit gut 82.000 wurden die meisten davon im Corona-Testzentrum auf der Talavera genommen. Dort können täglich bis zu 1.440 Abstriche von Fußgängern und Autofahrern genommen werden. An der Teststrecke an der Uniklinik wurden gut 3.800 Tests vorgenommen. Die restlichen rund 14.200 Abstriche entfallen auf mobile Test-Teams, Schnelltests und Reihentestungen von Schulen oder Pflegeheimen. Am häufigsten haben sich bislang Personen zwischen 20 und 29 Jahren testen lassen. Während sich im Herbst noch 80 Prozent anlasslos testen ließen, ist es jetzt etwa jeder Zweite. Fast jeder fünfte gibt an, Kontakt zu einem Infizierten gehabt zu haben. Im Schnitt waren 3,55 Prozent der gemachten Abstriche bislang positiv. 13 Prozent aller Personen, die sich an der Talavera haben testen lassen stammen gar nicht aus Stadt oder Landkreis Würzburg.