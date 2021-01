Unterfranken: Wintersport – Bitte der Polizei und Parkplätze dicht

“Haltet euch an die Verkehrs- und Corona-Regeln" - darum bittet die Polizei Unterfranken die Menschen vor dem Wochenende, wenn sie in die Rhön zum Wintersport fahren. Gleichzeitig werden auch wieder Kontrollen angekündigt. Am vergangenen Wochenende waren besonders viele Mainfranken dort. Das hatte für überfüllte Parkplätze, teilweise lange Staus und gefährliche Parkmanöver im Kurvenbereich gesorgt. Weil das auch auf der hessischen Seite der Rhön der Fall war, haben sich die Verantwortlichen Medienberichten zufolge dazu entschieden, am kommenden Wochenende Zufahrten und Parkplätze zu beliebten Pisten dichtzumachen. Dazu zählen beispielsweise die Wasserkuppe und das Zuckerfeld. Betroffene Parkplätze: P1 bis P5 auf der Wasserkuppe an der L3068 zwischen Fuldaquelle und Kreisel Richtung Abtsroda, Märchenwiese Talstation, Zuckerfeld, Abtsroda, Schwedenwall, Rotes Moor, Guckaisee, Grabenhöfchen sowie die beiden öffentlichen Parkplätze am Simmelsberg, im Bereich der Berghütte Simmelsberg/Talstation Skilift Skiclub Hanau.