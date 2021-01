Sie wollte Drogen zum Geburtstag verschenken – auf dem Weg zum Geburtstagskind ist eine 35-Jährige in der Nacht zum Donnerstag in Würzburg kontrolliert worden. Mehrere Gramm Amphetamin hatte sie dabei und in einem Geburtstagsgeschenk verpackt. In ihrer Wohnung fanden die Beamten mit 55 Gramm eine weitere kleine Menge Drogen. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.