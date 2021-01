Basketball: Würzburg startet Auswärtsmonat in Bonn

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg reisen am Samstag (09.02.2020) nach Bonn zum ersten von vier Auswärtsspielen. Im Duell mit den Telekom Baskets Bonn geht es am 12. Spieltag um wichtige Punkte, da beide Teams Tabellennachbarn sind. Beide kämpfen so um den vierten Saisonsieg, der helfen würde, den Abstand zum Tabellenende zu vergrößern. Sprungball im Bonner Telekom Dome ist am Samstagabend um 20:30 Uhr. Würzburgs Headcoach Denis Wucherer kann im Kampf um den Klassenerhalt am Samstag erneut nur auf vier Ausländische Profis setzen, da Zach Smith an der Schulter operiert werden muss (fehlt bis Saisonende). Außerdem wurde der Vertrag mit Aufbauspieler Tayler Persons in dieser Woche in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Nach dem Spiel gegen Bonn stehen dann im Januar noch drei weitere Auswärtspartien in Frankfurt, Berlin und Oldenburg auf dem Spielplan für s.Oliver Würzburg.