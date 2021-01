A3/Helmstadt: Mann nach Unfall im Schnee schwerverletzt

Bei einem Unfall auf der A3 bei Helmstadt ist ein Mann am Freitagabend schwerverletzt worden. Das teilt die Polizei jetzt mit. Der Mann war demnach in Richtung Würzburg unterwegs. Wegen winterlicher Straßenverhältnisse kam er mit seinem hochmotorisierten BMW ins Schleudern. Der 35-Jährige überquerte alle Fahrstreifen, durchfuhr den rechten Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Schwerbeschädigt blieb er stehen. Der Mann kam mit seinen schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 35.0000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Mann alleine an dem Unfall beteiligt gewesen sein.