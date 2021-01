Auch an diesem Wochenende hat es wieder viele Winter-Ausflügler in die Rhön gezogen. Am Freitag hatte die Polizei Unterfranken an die Vernunft der Touristen appelliert, sich an die Verkehrs- und Corona-Regeln zu halten. Am Sonntag ziehen die Beamten eine positive Bilanz: Nahezu alle Ausflügler haben sich an die Verkehrsvorschriften und die Regelungen zum Infektionsschutz gehalten. Außerdem konnte die Polizei kein erhöhtes Besucheraufkommen im Vergleich zu anderen Winterwochenenden feststellen.