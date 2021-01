Würzburg: Antigen-Schnelltest-Teststellen werden weiter betrieben

Die Antigen-Schnelltest-Teststellen in Stadt und Landkreis Würzburg werden weiter betrieben. Das hat das Landratsamt am Sonntag mitgeteilt. Besucher von Pflegeheimen sollen sich so unkompliziert auf Corona testen lassen können. Damit reagieren Stadt und Landkreis Würzburg auf den weiterhin hohen Testbedarf und bieten Tests in Würzburg, Ochsenfurt und Bergtheim vorerst bis 31. Januar 2021 an. Ab sofort ist die Vorlage einer Bestätigung einer Pflegeeinrichtung nicht mehr erforderlich: Die Anlaufstellen sind für alle Testwillige geöffnet. Mit der Weiterführung der Antigentest-Stellen möchte das Gesundheitsamt für symptomfreie Kontaktpersonen eine weitere Möglichkeit schaffen, die behördlich ausgesprochene Quarantäne vorzeitig zu beenden. Der Hintergrund: Aktuell dürfen Besucher von Senioren-, Pflege- oder Behinderteneinrichtungen nur nach Vorlage eines negativen Corona-Tests vorbeikommen. Ein Antigen-Schnelltest darf höchstens 48 Stunden alt sein, ein PCR-Test maximal drei Tage vor dem Besuch. Die Terminvergabe für die Antigen-Schnelltest-Stellen ist über die BRK-Hotline 0931 8000828 möglich. Eine Online-Terminbuchung ist in Vorbereitung. Öffnungszeiten der Antigen-Schnelltest-Stellen, jeweils von 8 bis 14 Uhr: Montag, 11.01.2021, Bergtheim und Ochsenfurt Dienstag, 12.01.2021, Würzburg und Ochsenfurt Mittwoch, 13.01.2021, Würzburg und Bergtheim Donnerstag, 14.01.2021, Würzburg und Ochsenfurt Freitag, 15.01.2021, Würzburg und Bergtheim Samstag, 16.01.2021, Würzburg und Ochsenfurt Sonntag, 17.01.2021, Würzburg Montag, 18.01.2021, Bergtheim und Ochsenfurt Dienstag, 19.01.2021, Würzburg und Ochsenfurt Mittwoch, 20.01.2021, Würzburg und Bergtheim Donnerstag, 21.01.2021, Würzburg und Ochsenfurt Freitag, 22.01.2021, Würzburg und Bergtheim Samstag, 23.01.2021, Würzburg und Ochsenfurt Sonntag, 24.01.2021, Würzburg Montag, 25.01.2021, Bergtheim und Ochsenfurt Dienstag, 26.01.2021, Würzburg und Ochsenfurt Mittwoch, 27.01.2021, Würzburg und Bergtheim Donnerstag, 28.01.2021, Würzburg und Ochsenfurt Freitag, 29.01.2021, Würzburg und Bergtheim Samstag, 30.01.2021, Würzburg und Ochsenfurt Sonntag, 31.01.2021, Würzburg