Schweinfurt: Grünes Licht für Rückert-Ampeln

In Schweinfurt sollen Fußgängerampeln künftig mit dem Abbild des Dichters Friedrich Rückert ausgestattet werden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am Dienstag einen entsprechenden Antrag der CSU-Fraktion angenommen.

Vorgesehen ist, die üblichen Ampelmännchen an mehreren Stellen durch spezielle Rückert-Symbole zu ergänzen. Und zwar an Ampeln im Innenstadtbereich, wie der Rüfferstraße, der Gunnar-Wester-Straße und am Museum Georg Schäfer.

Der Beschluss konnte gefasst werden, weil der Stadt Schweinfurt in Zeiten eines klammen Haushalts keine Kosten entstehen, die will die Friedrich-Rückert-Gesellschaft übernehmen. Mit den besonderen Ampelmasken will die Stadt an den bedeutenden Schweinfurter Dichter erinnern und ihm im Stadtbild sichtbar mehr Präsenz geben.

Der Entwurf für die Ampelbilder im Rücktert-Motiv stammt übrigens von Radio Gong Schweinfurt.