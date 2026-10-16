Unterdürrbach: Umbau am Stromnetz sorgen für Straßensperrungen

In Unterdürrbach wird es bald weniger Strommasten geben – Grund dafür ist eine Modernisierung am Stromnetz: Künftig wird der Strom nicht mehr über die Strommasten, sondern über Erdkabel geleitet. Ab Montag wird dafür die Freileitung mit den Strommasten zurückgebaut.

Durch die Arbeiten müssen sich Autofahrer deshalb voraussichtlich bis zum 12. November auf Verkehrseinschränkungen und Sperrungen in Unterdürrbach einstellen.

Betroffen sind dabei laut der WVV die Straßen Dürrbachtal, Albertsleitenweg, Koppbergweg, Koppberggraben, Ellernweg, Neuenbrunnerweg und Am Kuhberg. Trotz ausgeschilderten Umleitungen werden die Autofahrer gebeten das Gebiet besser zu umfahren. Der Busverkehr ist davon nicht betroffen.

Besonders ab dem 26.Oktober ist dabei mit eheblichen Einschränkungen und Sperrungen für Autofahrer zu rechnen.