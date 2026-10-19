Unterfranken: Positive Bilanz zur Lebensretter-App

Jede Minute kann über Leben und Tod entscheiden – seit Februar dieses Jahres gibt es in der Region eine App, die Leben retten kann. Damit konnte bisher in 90 Fällen der Patient noch schneller durch einen Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt werden.

Aktuell sind knapp 1.500 Ersthelfer in der Region für die App „TEAM BAYERN – die Lebensretter” registriert. Für den Rettungs-Zweckverband eine Erfolgsgeschichte, die App stärke die Notfallversorgung hier in der Region.

Denn: Geht beim Rettungsdienst ein Notruf ein, werden zusätzlich registrierte Ersthelfer, die sich in der Nähe des Notfalls befinden, über die App alarmiert. Durch die Ersthelfer vor Ort können so wichtige Minuten überbrückt werden. Zum Beispiel bei einem Herzstillstand, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Die App ist aktuell für die Landkreise Kitzingen, Main-Spessart, Würzburg und die Stadt Würzburg verfügbar.