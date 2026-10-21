Was geht am Mittwoch, 21.10.2026
Nei'gspitzt: Der Gong Ausgehtipp 🕺
Bar Bachelor 🎓
10 Bars, 10 Drinks, 1 Abschluss.
Lerne coole Bars und neue Leute kennen. Erhalte exklusive Getränkerabatte.
Am Ende gibt es eine offizielle Urkunde für den abgeschlossenen Bar Bachelor!
- Wann? 17 Uhr
- Wo? Enchilada (Startbar), Würzburg
- Tickets
Singmittwoch in der Loma🎤
Der Karaokeabend am Mittwochabend!
- Wann? Ab 21 Uhr
- Wo? Loma Bar in Würzburg
Heldenrunde in der Shakesbeerbar
Jeden Mittwoch treffen sich unsere Alltagshelden auf einen Feierabenddrink!
Egal ob Feuerwehr, Polizei, Pflegekräfte etc. - dieser Feierabend gehört euch!
Mit 20% auf alles!
- Wann? Ab 17 Uhr
- Wo? Shakesbeer Bar Würzburg
Singer Songwriter Contest
Finale! Ein Abend voller musikalischer Vielfalt und aufstrebender Talente.
- Wann? Ab 19.30 Uhr
- Wo? Chambinzky Hafentheater, Oskar-Laredo-Platz 1
fritzis. Aperitivo-Tag! 🍸
Dein Feierabend mit Spritz direkt am Main. Alle Aperitivos für nur 6€.
- Wann? ab 16 Uhr
- Wo? fritzis. Café & Bar, Würzburg
Ab in den Biergarten!🍻
Heute könnt ihr den Feierabend in einigen Biergärten genießen!
Schützenhof
- Wann? 11 bis 23 Uhr
- Wo? Mainleitenweg 48 in Würzburg
Hugos Biergarten
- Wann? 10 bis 22 Uhr
- Wo? Alandsgrund 7a in Randersacker
Let's Celebrate🥂
Bars
- Odeon: Mittwochs Double! "Buy one, get one free!" Für jeden bezahlten Drink gibt´s einen weiteren gratis!
- Lemondrivebar: After Work Aperitivo
- Café Jenseits: Burgertag: Alle Burger auf der Karte + 0,3 l Softgetränk ab 11,40 €
- Enchilada: Fajita mit einer Margarita für 19,90€
- Fuego: Alle Cocktails für 5,90€ - bis 20 Uhr
- Habaneros: Alle Jumbo Burrito Bowls für je nur 16,90 €, Happy Hour 17:00-18:00 Uhr - Alle Jumbos & Cocktails 6,90€ & Margarita Hour ab 20:30 Uhr alle Margaritas nur 6,90€
- Wohnzimmer Bar: 50% auf alle Cocktails
- Biertümpel: Pilsmittwoch - Pils 0,33 für 2€
Kinoprogramm im Cineworld Dettelbach 📽️🍿
EMOTIONS PREVIEW: Der Perfekte Urlaub
Die Freundesgruppe aus „Das perfekte Geheimnis“ will auf einem Kurztrip dem Alltag entfliehen und ihre angeschlagene Beziehung zueinander kitten. Doch was als harmonischer Urlaub geplant war, entpuppt sich schnell als chaotischer Albtraum. Die Frage, die über allem steht: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit, oder ist ihre Freundschaft endgültig zerbrochen?
Um 20:00 Uhr
SNEAK PREVIEW
Lasst euch überraschen und schaut euch einen Film noch vor bundesweitem Kinostart an!
Um 21:30 Uhr.
Verity - Dunkle Geheimnisse
Verfilmung von dem gleichnamigen Bestseller von Colleen Hoover. Die junge Autorin Lowen Ashleigh soll das erfolgreiche Buchprojekt der schwer verletzten Bestsellerautorin Verity zu Ende schreiben, wobei die Grenzen zwischen Wahrheit und Wahn verschwimmen.
Um 17:15 Uhr und 20:45 Uhr.
Forgotten Island
Als die zwei besten Freundinnen Jo und Raissa auf der geheimnisvollen Insel Nakali stranden, begreifen sie, dass der Weg nach Hause ein ganzes Leben an Erinnerungen fordert – vielleicht auch an den Menschen, der ihnen am meisten bedeutet.
Um 15:00 Uhr und 17:45 Uhr (3D).
Street Fighter
Die Street Fighter Ryu und Ken Masters, die sich voneinander entfremdet haben, werden wieder in einem gemeinsam Kampf getrieben - ein brutales Aufeinandertreffen von Fäusten, Schicksal und Wut.
Um 20:25 Uhr.
Hier geht's zur vollständigen Programmübersicht und den Tickets.
Entspannen zum Specialpreis💆 💆♂️
Feierabendtarif in der Frankentherme
Wellness inklusive Hochsole-Bereich o. Sauna ab 18,50€
- Wann? Mo bis Do ab 19 Uhr
- Wo? Frankentherme Bad Windsheim
Abendtarif in der KissSalis Therme
Eine Stunde länger baden oder saunieren als ihr bezahlt habt!
- Wann? Mo bis Do ab 17 Uhr
- Wo? KissSalis Therme, Bad Kissingen
Indoor Spaß☔️
Lasertag Würzburg
Das Lasertag Würzburg bietet eine ca. 600qm große Lasertag-Arena. Die Spielfläche ist mit speziellem Schwarzlicht, coolen Hindernissen und zusätzlichen Basen ausgestattet. Das Gaming-Erlebnis wird durch passende Musik und verschiedenen Lichtelementen verstärkt.
- Täglich von 10-24 Uhr
- unterschiedliche Spielmodi
- Wo? Bahnhofplatz 2, 97070 Würzburg
- Mehr Infos gibt's hier
Schwarzlichtfabrik
Die Schwarzlichtfabrik bietet Spiele und Aktivitäen für alle Altersgruppen.
- 3D-Minigolf, Poolball, Kreativraum, Gamer uvm.
- Di-Do: 14-20 Uhr, Fr: 14-22 Uhr, Sa: 11-22 Uhr & So: 11-20 Uhr geöffnet
- Wo? Bahnhofplatz 2A, 97070 Würzburg
- Mehr Infos gibt's hier
Rage Axe
Axt - und Messerwerfen sowie Bogenschießen im rustikalen Ambiente und unter professioneller Anleitung.
- Di-Do: 17-22 Uhr, Freitag: 15-22 Uhr, Sa/So: 12-22 Uhr, vorherige Terminvereinbarung immer erforderlich
- Wo? Bahnhofsplatz 2, 97072 Würzburg
- Mehr Infos gibts hier
e-Kart-Bahn Mainfranken Motordrom
Schneller und leiser als mit herkömmlichen Go-Karts flitzt Ihr mit Eurem Elektro-Kart gekonnt um die Kurven. Hier heißt es nämlich „Rennen im Blut statt Benzin in der Nase“. Tretet auf´s Gaspedal und brettert über die 330 Meter lange Rennstrecke.
- Di: 16-22 Uhr, Mi-Do: 16-20 Uhr; Sa&So&Feiertage: 11-21 Uhr
- Ferinzeit: Mo-Fr 13-21 Uhr
- Wo? Wilhelm-Wien-Straße 9, 97080 Würzburg
- Weitere Infos gibts hier
Bambini Kinderwelt
Bayerns größter Indoor-Spielplatz
- Di-Fr: 13-19 Uhr; Sa&So&Feiertage: 11-19 Uhr
- Wo? Mainfrankenpark 45, 97337 Dettelbach
- Mehr Infos gibts hier
Bowling
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- Bowling am Heuchelhof
- Extreme Bowling Arena Mainfrankenpark
- Maschys Midnight Bowling Center
- Bowling Center Rottendorf