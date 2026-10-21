Was geht am Mittwoch, 21.10.2026

Kinoprogramm im Cineworld Dettelbach 📽️🍿

EMOTIONS PREVIEW: Der Perfekte Urlaub

Die Freundesgruppe aus „Das perfekte Geheimnis“ will auf einem Kurztrip dem Alltag entfliehen und ihre angeschlagene Beziehung zueinander kitten. Doch was als harmonischer Urlaub geplant war, entpuppt sich schnell als chaotischer Albtraum. Die Frage, die über allem steht: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit, oder ist ihre Freundschaft endgültig zerbrochen?

Um 20:00 Uhr

SNEAK PREVIEW

Lasst euch überraschen und schaut euch einen Film noch vor bundesweitem Kinostart an!

Um 21:30 Uhr.

Verity - Dunkle Geheimnisse

Verfilmung von dem gleichnamigen Bestseller von Colleen Hoover. Die junge Autorin Lowen Ashleigh soll das erfolgreiche Buchprojekt der schwer verletzten Bestsellerautorin Verity zu Ende schreiben, wobei die Grenzen zwischen Wahrheit und Wahn verschwimmen.

Um 17:15 Uhr und 20:45 Uhr.

Forgotten Island

Als die zwei besten Freundinnen Jo und Raissa auf der geheimnisvollen Insel Nakali stranden, begreifen sie, dass der Weg nach Hause ein ganzes Leben an Erinnerungen fordert – vielleicht auch an den Menschen, der ihnen am meisten bedeutet.

Um 15:00 Uhr und 17:45 Uhr (3D).

Street Fighter

Die Street Fighter Ryu und Ken Masters, die sich voneinander entfremdet haben, werden wieder in einem gemeinsam Kampf getrieben - ein brutales Aufeinandertreffen von Fäusten, Schicksal und Wut.

Um 20:25 Uhr.

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