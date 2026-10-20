Was wird aus meiner Tegut-Filiale?

20. Oktober 2026 · 16:00 Uhr
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Die Supermarktkette Tegut macht in Deutschland nach jahrelangen finanziellen Problemen nach und nach dicht. Doch für einige der bisherigen Filialen gibt es bereits eine neue Perspektive: Das Bundeskartellamt hat grünes Licht gegeben, sodass Rewe, Edeka und Tante Enso mehrere ehemalige Tegut-Märkte übernehmen können.

 

Was aus eurer Tegut-Filiale wird findet ihr hier: 

Landkreis Würzburg 

Ort/Adresse

 Freigabe für Neu ab
Eibelstadt Rewe Noch nicht bekannt
Margetshöchheim Rewe Noch nicht bekannt
Würzburg Frauenland Edeka Noch nicht bekannt
Würzburg, Virchowstraße 2 Edeka Noch nicht bekannt
Rottenbauer Rewe Noch nicht bekannt
Höchberg Netto 05.11.–26.11. (laut Netto)

 

Landkreis Main-Spessart

Ort/Adresse

 Freigabe für Neu ab
Karlstadt Rewe Noch nicht bekannt
Burgsinn Tante Enso Noch nicht bekannt
Partenstein Tante Enso Noch nicht bekannt

 

Landkreis Kitzingen

Ort/Adresse

 Freigabe für Neu ab
Schwarzach am Main Rewe Noch nicht bekannt

 

Landkreis Schweinfurt

Ort/Adresse

 Freigabe für Neu ab
Schweinfurt Rewe Noch nicht bekannt
Hambach Tante Enso Noch nicht bekannt
Gerolzhofen Tante Enso Noch nicht bekannt
Unterspiesheim Tante Enso Noch nicht bekannt

 

Landkreis Bad Kissingen

Ort/Adresse

 Freigabe für Neu ab
Nüdlingen Tante Enso Noch nicht bekannt
Bad Kissingen Rewe Noch nicht bekannt
Bad Brückenau Rewe Noch nicht bekannt

 

Leere Regale 🛒

In vielen Tegut-Filialen findet gerade ein Massenansturm statt, denn bis Ende Oktober gibt es hier bis zu 50 Prozent Rabatt auf fast das gesamte Sortiment.

Die Regale in der Hubland-Filiale sind schon ordentlich leergeräumt.

Leere Tegut-Regale
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