Was wird aus meiner Tegut-Filiale?
Die Supermarktkette Tegut macht in Deutschland nach jahrelangen finanziellen Problemen nach und nach dicht. Doch für einige der bisherigen Filialen gibt es bereits eine neue Perspektive: Das Bundeskartellamt hat grünes Licht gegeben, sodass Rewe, Edeka und Tante Enso mehrere ehemalige Tegut-Märkte übernehmen können.
Was aus eurer Tegut-Filiale wird findet ihr hier:
Landkreis Würzburg
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Ort/Adresse
|Freigabe für
|Neu ab
|Eibelstadt
|Rewe
|Noch nicht bekannt
|Margetshöchheim
|Rewe
|Noch nicht bekannt
|Würzburg Frauenland
|Edeka
|Noch nicht bekannt
|Würzburg, Virchowstraße 2
|Edeka
|Noch nicht bekannt
|Rottenbauer
|Rewe
|Noch nicht bekannt
|Höchberg
|Netto
|05.11.–26.11. (laut Netto)
Landkreis Main-Spessart
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Ort/Adresse
|Freigabe für
|Neu ab
|Karlstadt
|Rewe
|Noch nicht bekannt
|Burgsinn
|Tante Enso
|Noch nicht bekannt
|Partenstein
|Tante Enso
|Noch nicht bekannt
Landkreis Kitzingen
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Ort/Adresse
|Freigabe für
|Neu ab
|Schwarzach am Main
|Rewe
|Noch nicht bekannt
Landkreis Schweinfurt
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Ort/Adresse
|Freigabe für
|Neu ab
|Schweinfurt
|Rewe
|Noch nicht bekannt
|Hambach
|Tante Enso
|Noch nicht bekannt
|Gerolzhofen
|Tante Enso
|Noch nicht bekannt
|Unterspiesheim
|Tante Enso
|Noch nicht bekannt
Landkreis Bad Kissingen
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Ort/Adresse
|Freigabe für
|Neu ab
|Nüdlingen
|Tante Enso
|Noch nicht bekannt
|Bad Kissingen
|Rewe
|Noch nicht bekannt
|Bad Brückenau
|Rewe
|Noch nicht bekannt
Leere Regale 🛒
In vielen Tegut-Filialen findet gerade ein Massenansturm statt, denn bis Ende Oktober gibt es hier bis zu 50 Prozent Rabatt auf fast das gesamte Sortiment.
Die Regale in der Hubland-Filiale sind schon ordentlich leergeräumt.
Leere Tegut-Regale